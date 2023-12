Napoli-Cagliari 2-1Napoli:: importante l'intervento nel primo tempo in uscita bassa nell'1 contro 1 quando va a salvare su Nandez.: solita prestazione su e giù lungo quella fascia. Puntuale in chiusura, molto bene nella spinta.: pericolosissimo al 29' quando stacca di testa e scheggia il palo. Lascia il mancino a Luvumbo che gli va via e serve l'assist del pareggio per Pavoletti.: lì dietro ci mette tanta personalità anche nell'atteggiamento e fa buona guardia. Fino al 73', quando Pavoletti gli prende il tempo e segna l'1-1.: che non è un terzino lo abbiamo già detto, però alla fine dei conti è questo a fare la differenza in negativo nella spinta su quella fascia (14' s.t.: il suo ingresso cambia la partita, sull'out mancino c'è un passo diverso, un piede diverso. Arriva da un suo inserimento e cross pennellato il gol di Osimhen).: ancora non si vede l'Anguissa dei tempi migliori, ma con qualche inserimento diventa insidioso.: gestisce bene lì in mezzo, detta i tempi di gioco del Napoli.: si vede per la prima volta al 34' quando sterza bene in area e va a calciare con il sinistro ma la sua conclusione termina alta (14' s.t.: Mazzarri lo lancia dentro passando al 4-2-3-1 ma è poca roba il suo impatto): continua il suo ottimo momento. È un motorino continuo, va a puntare l'uomo in continuazione creando superiorità numerica e andando anche a calciare. Trova il gol del 3-1 ma viene annullato per fuorigioco di Osimhen (45' s.t.).: torna a segnare anche in campionato con quello che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica, lo stacco di testa imperioso. Poi c'è l'assist per il gol di Kvara, quando lavora palla in palleggio in mezzo a tre (37' s.t.).: fin da subito in palla, va via in dribbling, cerca il gol che finalmente trova al 75' sfruttando l'assist di Osimhen (45' s.t.).: torna a vincere il suo Napoli anche in campionato. Tre punti preziosi e meritati che rimettono momentaneamente gli azzurri in zona Champions. C'è stata un po' di sofferenza ma in questo momento conta soprattutto ritrovare i risultati.