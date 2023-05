: incolpevole sul gol di Mota, quando maglie biancorosse spuntano come funghi nella sua area di rigore, e sul raddoppio di Petagna, si riscatta salvando il terzo gol su Mota.: prima da titolare in campionato con il Napoli per l’ex Sampdoria. Le incursioni di Carlos Augusto e Caprari lo costringono a restare molto basso e a concentrarsi sulla fase difensiva: incappa comunque in diverse sbavature.(17’ st: inserito per cercare di recuperare il match, blinda con sicurezza la corsia di competenza): impegnato a contrastare ora la velocità di Mota, ora la fisicità di Petagna, commette diverse sbavature. Meno brillante e reattivo del solito, firma una prestazione sotto i suoi standard. Cerca gloria in avanti nel primo tempo ma la mira non è ottimale.: più efficace del compagno di reparto in fase di marcatura, soffre comunque molto un attacco brianzolo particolarmente pungente.: il migliore del pacchetto arretrato: interpreta il ruolo con personalità, provando a rendersi pericoloso più volte. Suo il colpo di testa che esalta i riflessi di Di Gregorio.: nonostante la forza fisica, fatica molto a divincolarsi dalla ragnatela tessuta a centrocampo dal Monza. Meno lucido e forse meno brillante del solito, firma il tentativo più pericoloso della prima frazione, quando forse avrebbe potuto fare di più.(17’ st: il suo ingresso porta gli azzurri a schierarsi con una sorta di 4-2-4. Prova a fare la spola tra linea di trequarti e attacco, ma è sempre ben controllato dai monzesi).: il migliore della mediana: più dinamico e propositivo dei compagni, firma alcuni recuperi importanti. E’ un moto perpetuo che però cala con il passare dei minuti.: l’inizio è promettente: un paio di discese e una buona mobilità che disorienta gli avversari. Poi però, complice anche la crescita del Monza, risulta sempre più ai margini del match. Da rivedere un contatto dubbio ai suoi danni in area di rigore.: schierato come esterno offensivo, non riesce mai ad incidere in fase offensiva né come finalizzatore né in versione assist-man.(17’ st: Spalletti lo inserisce per ricostruire la “squadra titolare”. Firma un paio di accelerazioni e due assist che i compagni non riescono a valorizzare).: tra i più determinati e vogliosi, mette in mostra una buona condizione fisica. Cercato moltissimo dai compagni, prova a rendersi pericoloso sia di testa che con il destro: in tutti i casi la difesa monzese fa sempre buona guardia su di lui.: alla prima partita da titolare in campionato, mostra impegno e voglia di fare, ma paga qualcosa in termini di affiatamento con i compagni e rapidità di esecuzione. Nel finale di tempo viene anticipato da Di Gregorio al momento della conclusione(1’ st: il suo ingresso mette una certa apprensione al Monza e rivitalizza la manovra offensiva degli azzurri. Si accende più volte, ma pur superando spesso il marcatore diretto non riesce a creare la giocata decisiva).: schiera una formazione sperimentale con tante rotazioni, probabilmente perché teme l’approccio al match dei Monza. Tanti giocatori meno utilizzati deludono, e subiscono la maggiore aggressività e verve dei padroni di casa: neppure l’ingresso dei “titolari” riesce a perforare i brianzoli.