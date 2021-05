Napoli-VeronaNapoli:: garantisce affidabilità e serenità a tutta la squadra con buoni interventi, non può nulla sul gol di Faraoni.: tanti, troppi errori dettati probabilmente dalla tensione.: gol dell'ex ma non basta per vincere. Fa anche un'ottima prestazione difensiva: ci mette la giusta cattiveria agonistica e cerca di caricare i compagni.: ha l'enorme colpa di perdere Faraoni sul gol del pareggio del Verona (27' s.t.: prova a dare una mano spingendosi anche in avanti nei quasi venti minuti a disposizione).: lento, compassato, non trova mai il guizzo giusto.: qualche buon intervento in fase di interdizione lo fa però quando c'è da impostare sbaglia praticamente tutto (36' s.t.: non sfrutta il suo fisico, si fa sovrastare dagli avversari. Ha una buona occasione sul finale ma non trova lo specchio).: trova alcuni spunti che possono creare pericoli al Verona, ma si assenta per gran parte del match (23' s.t.: ci prova con qualche guizzo, viene fuori con la sua tecnica anche se nel finale il Verona si chiude).: totalmente fuori dal gioco, assente ingiustificato della serata (27' s.t.: il suo ingresso non dà nulla al Napoli, mancano gli spunti che avrebbero dovuto fare la differenza).: i compagni lo cercano, vogliono affidarsi alle sue giocate ma questa sera è poco lucido, sbaglia praticamente tutto.: Gunter giganteggia sul nigeriano e non gli concede mai profondità o addirittura controllo del pallone.: manca il successo più importante, quello che lo avrebbe fatto uscire di scena da "vincitore". Il Napoli è fuori dalla Champions giocando l'ultima gara senza carattere e con tanta paura, cosa che da una sua squadra non ci si aspetterebbe mai.