Napoli-Salernitana, le pagelle di CM: Rrahmani la decide in zona Mazzarri, Politano freddo, magia di Candreva

Giovanni Annunziata

Napoli-Salernitana 2-1





Napoli:



Gollini 6: non può nulla sulla magia di Candreva, importante l'uscita su un pallone velenoso messo nel secondo tempo da Tchaouna.



Di Lorenzo 6: solito su e giù per tutta la gara su quella fascia. Qualche buona verticalizzazione però non determina come sa fare lui.



Rrahmani 7: non è lì dietro che fa la differenza ma in zona gol, perché segna in zona Mazzarri, al 96' e regala la vittoria al Napoli facendo esplodere il Maradona.



Juan Jesus 6: duello tutto fisico con Simy. Quando il centravanti nigeriano ci mette il fisico ha qualche problema ma nel complesso ha la meglio con l'esperienza.



Mario Rui 6: arriva tante volte al cross ma senza sfondare. Però trasmette tranquillità e non è banale in un momento del genere.



Cajuste 6: qualche inserimento che rischia di diventare pericoloso, poi una bella conclusione ad inizio secondo tempo che sfiora il palo. Infortunio muscolare dopo una bella chiusura per interrompere una ripartenza della Salernitana, chiede il cambio (31' s.t. Demme 6,5: prima presenza in campionato, viene lanciato nella mischia in piena emergenza ed entra bene nel centrocampo a 2 azzurro. Qualche buona sventagliata e sopratuttto la palla raccolta in area e servita a Rrahmani per il gol del 2-1).



Lobotka 6: quando rompe la prima pressione della Salernitana e aumenta i giri del motore si alza tanto il baricentro del Napoli.



Gaetano 6: prima da titolare in Serie A per lui. Sempre in movimento, va anche a calciare con personalità. Qualitativamente può dare di più perché è la sua dote principale (11' s.t. Raspadori 5,5: non è abbastanza, le sue prestazioni sono sotto livello, anche a gara in corso).



Politano 6,5: freddo dal dischetto, il suo rigore è forte e angolato e vale tanto per il Napoli (21' s.t. Zerbin 6: entra con lo spirito giusto e trova una giocata di tacco nel recupero che mette Kvara in porta, ma Ochoa dice di no).



Simeone 6,5: è nel vivo dell'azione, soprattutto quando prova a scappare in profondità e alle spalle della difesa come quando al 33' taglia bene e non trova il gol solo per la buona opposizione di Ochoa.



Kvaratskhelia 6: gli manca il gol ma prova a prendersi la squadra in mano entrando in zona palla costantemente, anche a costo di correre per tutto il campo. Sfiora un gol pazzesco sul finale quando si porta dietro l'intera difesa granata





All. Mazzarri 6,5: serviva una vittoria e il Napoli l'ha trovata in pieno stile Mazzarri, d'entusiasmo, nel recupero. Può essere un punto di partenza.





Salernitana:



Ochoa 6,5: due mesi dopo ritrova il posto tra i pali, mura bene su Simeone al 33'. Intuisce ma non para il rigore forte e angolato di Politano. Ma la parata che vale quasi la partita la fa nel recupero su Kvaratskhelia.



Gyomber 6,5: quando c'è da battagliare è sempre in prima linea ed è attento a non lasciare troppo spazio a Kvara (39' s.t. Daniliuc s.v.).



Lovato 6,5: tenta spesso l'anticipo su Simeone e la maggior parte delle volte ha ragione lui. Il Cholito è un avversario tosto ma ne limita il raggio d'azione. Fa un intervento provvidenziale sul tentativo di Kvara all'84'.



Fazio 5: lento in chiusura su Simeone, si fa anticipare e commette fallo che concede il rigore al Napoli a fine primo tempo.



Sambia 6: buona la spinta, l'1-0 nasce da una sua discesa sull'out di destra con conseguente cross al centro. Qualche difetto emerge sotto l'aspetto tecnico (46' s.t. Bronn s.v.).



Martegani 6: ci mette qualità in mezzo al campo e lavora per velocizzare il gioco della Salernitana.



Legowski 5,5: più interdizione rispetto a Martegani, ma combina poco e si becca anche un giallo (21' s.t. Pierozzi 5,5: porta qualcosa in più fisicamente alla Salernitana, ma non è abbastanza).



Bradaric 6: più bloccato rispetto a Sambia per schermare la coppia Di Lorenzo-Politano. Tuttavia serve sulla trequarti il pallone per Candreva che si libera e trova l'1-0.



Tchaouna 5,5: tanta corsa però si fa sovrastare da Demme sul 2-1 del Napoli.



Candreva 7: con un gol alla Candreva sblocca il match, destro meraviglioso all'incrocio.



Simy 6: nella siccità dell'attacco granata si ritrova a fare il titolare e fa bene a sportellate mettendoci il fisico contro Rrahmani e Juan Jesus (46' s.t. Ikwuemesi s.v.).





Inzaghi 6: come contro la Juve, va vicino al risultato finale, che sia un pareggio o una vittoria. La sua Salernitana lotta, anche nell'emergenza ma non è abbastanza, alla fine emerge il divario tecnico e vince il Napoli.