Bologna-Napoli: 3-2



Karnezis 5.5: sui gol incassati non gli si può rimproverare nulla, ha salvato almeno un paio di occasioni importanti per i padroni di casa. Insufficiente per il risultato ma non del tutto colpevole.



Malcuit 5.5: propositivo ma la catena di destra non funziona molto, soprattutto quando ci sono Dijks e Palacio da rincorrere.



Luperto 5: sostituire Koulibaly è quasi impossibile ma da lui ci si aspetta altro, Santander lasciato libero di colpire di testa non perdona.



Albiol 5.5: il reparto offensivo oggi traballa più del solito e lui cerca di mantenere le redini, l'assenza di Koulibaly influisce negativamente sugli equilibri di tutto il reparto.



Ghoulam 6: partenza arrembante per l'esterno che subisce l'avanzata del Bologna come tutti i compagni, bravo però in occasione del gol dei suoi a partire sul filo del fuorigioco e battere Skorupski.



Ruiz 6.5: il migliore dei suoi per distacco, protagonista in entrambe le fasi è la chiave del gioco dei partenopei. Importante raccordo tra i reparti.



Zielinski 6: come sempre l'impressione è che possa fare male in qualsiasi momento, la realtà dei fatti dice che a parte un paio di interessanti incursioni si vede poco altro.



Younes 6: motorino offensivo che mette in difficoltà con la rapidità dei suoi movimenti, qualche scambio rapido tra le linee impensierisce i padroni di casa così come l’assist che porta al pareggio. (dal 39’ s.t. Gaetano: s.v.)



Verdi 5.5: non è chiaro se abbia voglia di mettersi in mostra davanti ai suoi ex sostenitori o meno, sta di fatto che il suo impatto si può trovare solamente sulle caviglie di Dijks.



(dal 18’ s.t. Callejon 6: cerca la profondità ma Dijks lo segue diligentemente).



Insigne 5.5: non gioca in tranquillità e si vede, cerca con continuità il tiro anche con giocate impossibile per scacciare i pensieri restii ad abbandonarlo. Oggi particolarmente in ombra.



(dal 18’ s.t. Mertens 6.5: sostituisce uno spento Insigne dopo il gol partenopeo e si ritaglia il suo spazio, trovando anche il gol del momentaneo pareggio).



Milik 5.5: il suo lo fa sempre ma il gioco espresso stasera non lo valorizza, i palloni puliti sono veramente pochi e lui non riesce a finalizzare.





All. Ancelotti 5.5: partita di fine stagione senza pretese, la qualità della manovra è ormai il marchio di fabbrica ma le troppe assenze pesano.