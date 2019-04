Karnezis 6.5: non gioca da diversi mesi, ma trova subito il riflesso giusto su Pandev ed in un altro paio di circostanze. Dimostra un'affidabilità importante, non ha responsabilità sul gol di Lazovic



Hysaj 5.5: diversi disimpegni sbagliati, soprattutto in avvio di match. Sale il coefficiente dell'attenzione col passare dei minuti. Gara sufficiente (dal 43' st Ounas sv)



Maksimovic 6: gara molto più difficile del previsto, con tanta presenza genoana in area di rigore. Qualche buon intervento, non commette errori importanti



Koulibaly 6: si fa saltare da Kouamé in occasione del gol del Genoa. Bravo, poi, in più circostanze a tamponare le folate di un Genoa che trova troppi spazi. Qualche altra piccola sbavatura, come un disimpegno che costringe Hysaj all'ammonizione. Si fa perdonare con una cavalcata delle sue che solo un grande rifletto di Radu ferma



Ghoulam 6: buona spinta nel primo tempo, molti cross ed un dinamismo che, dopo la cura ad Anversa, sembra migliorato. Anche psicologicamente appare più sicuro (dal 32' st Mario Rui sv)



Callejon 6: sforna tre assist nel primo quarto d'ora, macchia la performance con l'errore sul tocco di Mertens. Ribaltamento di fronte e gol del pareggio. Non sbaglia nulla a livello tattico



Allan 5: fa tremare il San Paolo quando Sturaro lo falcia. Zoppica per un po', poi si riprende, mentre il Genoa resta in dieci. Gara che conferma il momento di forma poco brillante, il pressing del Napoli non funziona, manca il giusto filtro (dal 22' st Insigne 5: entra senza incidere, anzi un retropassaggio sbagliato rischia di mettere Kouamé in condizione di tirare, prova una conclusione, ma lecito attendersi di più da lui) Fabian 5: non c'è il dinamismo delle giornate migliori, ma soprattutto, dopo si vede poco nei pressi dell'area di rigore. Responsabile con Allan, in particolare nel primo tempo, di un filtro che manca



Zielinski 5.5: discreto primo tempo, nella ripresa si presenta con un buon inserimento ma anche con una conclusione sballata, praticamente solo in area di rigore. Cerca qualche imbeccata per vivacizzare la manovra del Napoli, ma non s'esalta e si perde nella mediocrità generale



Mertens 6.5: non si vede tantissimo in avvio, buono spunto al 21', fermato da Radu. È il preludio al gol che arriva al 34': raccoglie il pallone da Zielinski e lo mette in buca d'angolo, per il 104esimo gol in maglia azzurra. Costruisce nel recupero di primo tempo l'occasione per il due a zero, ma Callejon non concretizza un assist perfetto. Resta il più attivo anche nella ripresa, anche senza strafare e Radu gli cancella la doppietta nel finale



Milik 5: si vede pochissimo nel primo tempo, servito male dai compagni. Unico sussulto nel finale di frazione, con un colpo di testa in un ottimo tempo di attacco alla porta. Al 11' della ripresa ha un'occasione monumentale, ma il suo colpo di testa è un passaggio a Radu



All. Ancelotti 4.5: che brutto Napoli, senza mordente, senza qualità, senza voglia. Se la mentalità vincente si costruisce gara per gara, allora il suo Napoli è ancora lontano da avere quella capacità di ammazzare le partite, anche senza sprecare troppe energie, anche quando un avversario inferiore è ridotto in dieci uomini per più di un'ora