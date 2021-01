Napoli:: non è costretto a intervenire troppo contro un Parma sterile e anche grazie alla sua difesa che non concede troppo. Bravo come al solito con i piedi nell'impostare l'azione.: molto attento in fase difensiva, non concede spazio al Parma. Manca però la spinta.: qualche disattenzione iniziale c'è, ma resta concentrato per il resto della partita contro un Parma che non crea eccessivi grattacapi.: provvidenziale in più di un'occasione, è bravo a chiudere eventuali ripartenze in velocità del Parma.: funziona la catena di sinistra. Si vede spesso anche in fase offensiva, ma senza rendersi eccessivamente pericoloso. Attento anche lì dietro (32' s.t.: entra con lo spirito giusto, corre tanto e non si ferma mai. Bravo anche a proporsi in avanti).: secondo gol consecutivo del macedone. Può diventare un'arma importante per Gattuso per il resto della stagione (32' s.t.: Gattuso vuole evitare ulteriori rischi per portare a casa la vittoria e lo fa inserendo il serbo che è attento e pulito in alcune situazioni).: non è preciso come al solito, ma il suo lavoro davanti la difesa è prezioso.: prestazione sottotono. Deve iniziare a trovare continuità di rendimento (25' s.t.: perde un pallone sanguinoso dopo pochi minuti dal suo ingresso. Il raddoppio di Politano ammazza la partita e può uscire anche lui palla al piede con più tranquillità).: quando accelera è sempre un pericolo anche se oggi non riesce ad avere il guizzo vincente.: è bravo nel gioco sporco, riuscendo quasi sempre a proteggere palla per far salire la squadra. Molto dinamico sul fronte offensivo, gli manca il gol del centravanti (18' s.t.: entra e segna partendo da destra. Sta diventando un'abitudine per lui).: cerca con troppa insistenza il gol numero 100 e finisce per sbagliare anche delle decisioni. È anche sfortunato dato che un suo tiro all'87' si infrange contro il palo.: serviva la vittoria e il Napoli l'ha ottenuta. I suoi ragazzi non la chiudono in tempo e nella ripresa rischiano di subire il pareggio del Parma che prende campo. I cambi, come spesso accade, ammazzano la gara.non può nulla sui gol del Napoli. Mostra un'incertezza nella ripresa alla quale rimedia senza conseguenze Pezzella.: soffre la tecnica di Lorenzo Insigne. Poco presente anche in fase di spinta.è sua la deviazione decisiva che spiazza Sepe sul gol di Politano.pesa l'ammonizione ricevuta già al 5' del primo tempo per fallo su Lozano. Un po' leggero in occasione del gol di Elmas.non è mai facile un duello contro Lozano, specialmente in un periodo del genere per il messicano. Riesce a contenerne le discese (35' s.t. Busi s.v.).: prestazione opaca in fase di contenimento. Non si rende pericoloso neanche con qualche inserimento (1' s.t. Hernani 6: il Parma guadagna qualità con il suo ingresso e si vede).gioca tanti palloni, si fa vedere spesso e trova anche l'inserimento per il gol annullato per fuorigioco (35' s.t. Man s.v.).: è spento per tutto il corso della partita (36' s.t. Cyprien s.v.).: cerca qualche spunto ogni tanto, prova a legare centrocampo e attacco però non è abbastanza.: totalmente assente lì davanti. Ha un'occasione nella ripresa ma spreca calciando largo dopo essere stato lanciato in porta.: la sua velocità è sempre pericolosa, ma oggi non incide in questo modo. Ha un'occasione importante nella ripresa ma sbaglia la scelta e serve Brugman in fuorigioco.: nel primo tempo il suo Parma è praticamente inesistente, non si affaccia mai in avanti. Prende fiducia nella ripresa e inizia ad avvicinarsi al gol del pareggio ma non basta, serve qualcosa in più soprattutto lì davanti.