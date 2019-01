Napoli-Lazio 2-1



NAPOLI

Meret 7: impegnato da Milinkovic da pochi passi, si esalta con un riflesso importante. Sempre sicuro, si ripete in avvio di ripresa su Immobile con una parata di piede fantastica. Una gara, la sua, che non può non essere presa in considerazione dal ct Mancini



Malcuit 6.5: tanta qualità, diverse sgroppate interessanti e qualche tocco, ad esempio di tacco. Si propone con una forza pazzesca, ma qualche sbavatura sulla destra ne limita il rendimento difensivo e crea qualche spazio alla Lazio nella prima parte della ripresa



Albiol 6.5: gara non facile, senza Koulibaly le cose si complicano. Raul, però, ne esce benissimo, non può nulla sul gol di Immobile ed inventa un paio di chiusure che gli regalano una sufficienza più che ampia.



Maksimovic 6: nella prima parte di gara fa capire la differenza con Koulibaly. Non esce sull'uomo, non si prende quella responsabilità, giocando ordinatamente nella linea. Non va sotto la sufficienza, ma alterna buoni interventi a qualche chiusura non perfetta



Mario Rui 7: si propone da subito con intelligenza. Suo il cross per Milik all'11' che il polacco stampa sulla traversa. Continua a sfornare assist con regolarità, gara di spessore anche in fase difensiva: una prova, giusto dirlo, che non fa rimpiangere Ghoulam



Callejon 7: si libera della maledizione, trova il primo gol stagionale, a coronamento di un grande primo tempo, con tante incursioni verso l'interno e la solita sostanza in fase difensiva. Suo il terzo palo della serata del Napoli, con un colpo di testa che si stampa sulla traversa sul tocco di Mario Rui (dal 44' st Hysaj sv).



Diawara 6: alterna buone giocate ad altre meno positive nelle due fasi, con un ruolo ben preciso, quello di vice-Allan, lasciando a Fabian il compito di impostare. Sembra, comunque, un vestito tattico che riesce ad indossare meglio (dal 25' st Verdi 6: non sempre perfetto nella gestione del pallone, ma ci mette anche tanta grinta dal punto di vista difensivo. Importante nel finale la sua capacità di tenere palla)



Fabian 7: prima parte di gara di grande livello. Fa il play, imposta, recupera e cerca di innescare le punte. Giostra molto con Zielinski, quando porta palla è un piacere vederlo. Poco prima del quarto d'ora della ripresa, se ne va palla al piede per una trentina di metri: viene fermato solo dalla traversa



Zielinski 6.5: molto ispirato, serve un assist a Milik al 21' che solo Strakosha e la sfortuna fermano. Molto attivo, diversi anche i dribbling vinti tesi a creare la giusta superiorità. Una delle sue miglior partite a Napoli perché non scompare mai dal gioco, corto e lungo fatto con continuità



Mertens 6.5: l'assist per il gol di Callejon, una serie infinita di giocate in asse con Milik per un primo tempo eccellente. Non riesce a trovare il guizzo per essere incidente sotto porta, ma la gara da trequartista è assolutamente convincente (dal 36' st Ounas sv)



Milik 7.5: si coordina da campione all'11' sul cross di Mario Rui. Solo la traversa gli nega il gol dopo un avvio di partita fatto di sponde e qualità. Continua la sua migliore performance stagionale con un tocco in anticipo su Acerbi che Strakosha salva miracolosamente ed un tiro fuori di pochissimo. Al 37', poi, il capolavoro: calcio di punizione dalla destra, una gemma che si insacca per un raddoppio strameritato. Continua la battaglia con Strakosha nella ripresa, con un pallone che viene neutralizzato all'11 non senza fatica dall'estremo albanese



All. Ancelotti 7: la prima di campionato del 2019 coincide con una vittoria difficilissima. Senza quattro giocatori fondamentali, il Napoli vince, convince, sa soffrire e porta a casa tre punti che tengono ancora vivo il campionato. Ha il merito di tenere strettissima la squadra, di impostare una gara quasi perfetta

LAZIO

Strakosha 6.5: si supera al 21' su Milik con un intervento clamoroso che fa sbattere il pallone sul palo. Non può nulla sui gol di Callejon e Milik: roba che nemmeno l'uomo-gatto avrebbe preso. Salva il risultato su Ounas nel finale, tenendo viva la gara



Luiz Felipe 5: è quello del terzetto difensivo a soffrire più degli altri, il Napoli sulla destra della Lazio sfonda con continuità sull'asse Mario Rui-Zielinski. Esce per un problema muscolare (dal 27' pt Bastos 5.5: fa meglio del compagno, ci mette più intensità. Rischia tantissimo in avvio di ripresa per un intervento su Zielinski non visto da Rocchi: piuttosto incredibile che la VAR non sia intervenuta in un'occasione così palese da espulsione)



Acerbi 5: soffre Milik e la sua fisicità in diverse circostanze nella prima parte di gara, soprattutto nell'occasione di metà frazione. La sua linea si schiaccia troppo ed è scollata dalla mediana. Il secondo giallo che porta all'espulsione è giusto e macchia la sua partita.



Radu 6: nel primo gol, Callejon ha tanto spazio sul suo settore di competenza. Lukaku lascia le praterie dalle sue parti e prova a limitare i danni



Lulic 5.5: la catena Mario Rui-Zielinski gli crea più di un problema e le sortite offensive sono, praticamente, limitate a qualche sbuffata che fa solo fumo e poca sostanza. Come tutta la Lazio, migliora anche il rendimento offensivo nella ripresa



Parolo 6: risucchiato nella velocità del fraseggio del Napoli, raramente riesce a recuperare qualche pallone. Nella ripresa va, decisamente, meglio e riesce a mettere sostanza alla sua gara



Lucas Leiva 6: cerca di costruire, tocca diversi palloni, ma la compatezza del Napoli lo mette in estrema difficoltà nella ricerca della velocità del giro-palla e nell'apertura degli spazi.



Milinkovic-Savic 6: al 5' impegna Meret con un colpo di testa quasi a botta sicura. Meret si esalta, ma avrebbe potuto far meglio. L'unico dei suoi a provarci altre due volte nella prima parte di gara. Bene anche nella ripresa, sacrificato dopo l'espulsione di Acerbi (dal 27' st Patric sv)



Lukaku 4: il peggiore dei suoi nella prima frazione, sbaglia il posizionamento con una costanza disarmante, lascia varchi costanti a Callejon, viene sostituito inevitabilmente a fine primo tempo (dal 1' st Correa 6.5: in pochi secondi fa più di Lukaku, trovando una conclusione che impegna Meret. Innesca Immobile per il 2-1 laziale, diventa un fattore)



Luis Alberto 6: parte bene, qualche buon tocco, poi la luce si spegne e non trova nel primo tempo assist o conclusione. In avvio di ripresa, complice un Napoli più basso, migliora la performance e trova anche una conclusione pericolosa



Immobile 6.5: primo tempo da cancellare. Mai servito, poco presente, tanta sofferenza. Al quarto d'ora della ripresa arriva la grande chance dal vertice basso dell'area di rigore: la conclusione è a botta sicura, ma la risposta di Meret è da top player. Si prende la scena, però, al 20' quando innescato da Correa in verticale riesce a trovare quei due metri che gli servono per battere Meret in diagonale



All. S. Inzaghi 5.5: nel primo tempo, la sua Lazio ci capisce poco, incidono alcune scelte sbagliate. Nella ripresa, invece, l'ingresso di Correa ed altri correttivi fanno cambiare rotta alla squadra e lasciano insegnamenti diversi per il futuro.