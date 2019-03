Sassuolo-Napoli 1-1







Ospina 5,5: poco impegnato soltanto perché le conclusioni del Sassuolo terminano alte o a lato. Ma i brividi sono tanti. Non ha colpe sul gol.



Malcuit 5,5: le scorie di Napoli-Juve si fanno sentire. Diverse imprecisioni.



Koulibaly 6: solito pilastro degli azzurri. Djuricic però come si marca?



Chiriches 6: staffetta annunciata con Luperto. Non impeccabile nelle discese di Boga e nel contenere Djuricic ispiratissimo.



(dal 1' st Luperto 5,5: prende il posto di Chiriches ma in realtà si va a sistemare da centrale sinistro, e Koulibaly scala a destra. Proprio dalla fascia destra neroverde arriva l'1-0)



Ghoulam 6: offre un buon pallone a Verdi nel primo tempo, poi con l'ingresso di Milik nella ripresa riempie di cross non sempre precisi l'area neroverde.



Ounas 6,5: uno dei più vispi nel primo tempo degli azzurri, cala nella ripresa. (dal 20' st Younes 5,5: entra per incidere ma non incide)



Allan 6: prova a ostacolare in tutti i modi gli abili palleggiatori del Sassuolo. Serata non proprio brillante.



Diawara 6,5: una conclusione sballata dal limite nel primo tempo, un'altra, molto migliore, nella ripresa, deviata in angolo da Pegolo. Lotta con onore insieme al compagno di reparto brasiliano.



Verdi 5,5: un gol mangiato e poco altro. Altra prestazione così così, esce tra qualche fischio.



(dal 20' st Milik 5,5: porta peso e centimetri fra i tre centrali neroverdi, tutti abili colpitori di testa. Non ha certo vita facile)



Mertens 5,5: spreca un'occasione d'oro a tu per tu con Pegolo, recuperato clamorosamente da Demiral. E' vero che gli manca il gioco di Sarri, ma può fare meglio.



Insigne 7: il suo gol salva la faccia a un Napoli ambiguo: sprecone nel primo tempo, inconcludente nel secondo.





All. Ancelotti 5,5: esagera col turnover e infatti rischia tantissimo. Incontra anche il più bel Sassuolo della stagione, a pochi giorni dall'impegno in Europa League. Buona è però l'idea di colpire in transizioni rapide nel primo tempo. Il gioco poi si impoverisce nella ripresa quando il Sassuolo si abbassa.