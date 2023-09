Napoli-Lazio 1-2Napoli:: imbucato sul suo palo in occasione dello 0-1, ma è pur vero che si ritrova Luis Alberto che di tacco segna da pochi passi.: solita prova solida e senza alcuna sbavatura. Annulla Zaccagni e fa sempre le scelte giuste. Fa notizia che non ci sia il suo zampino sui gol del Napoli.: quando ci sono i duelli fisici è anche bravo, ma sbaglia tanto nell'impostazione. Forse avrebbe anche potuto leggere in anticipo la situazione sul primo gol.: incerto sul gol della Lazio, si trova nella terra di nessuno non uscendo su Felipe Anderson e non seguendo l'inserimento di Luis Alberto. Spesso sembra spaesato.: soffre tanto le sgasate di Felipe Anderson che gli scappa anche alle spalle sull'1-0 (21' s.t.: subentra per dare qualcosa in più sulla fascia ma la manovra è lenta e non riesce a dare il suo contributo).: la brutta copia del giocatore che siamo abituati a vedere. Rallenta l'azione più volte, si distrae sulla rete avversaria e non va a chiudere l'inserimento alle sue spalle.: Sarri cerca di schermarlo con una prima pressione e spesso funziona.: croce e delizia questa sera. Segna il gol del momentaneo pareggio e trova giocate importanti, però sbaglia il passaggio e regala palla a Felipe Anderson in occasione della seconda rete della Lazio (39' s.t.).: si applica in fase di non possesso dando una mano in copertura e fa funzionare la catena di destra con Di Lorenzo (30' s.t.: si vede qualche buon guizzo, la voglia di mettersi in mostra ma sbaglia qualcosina. Ha anche sul destro la possibilità di pareggiare, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma spara alle stelle).: cerca di venire nel vivo del gioco ma alla fine non diventa pericoloso. È anche vero che è lasciato spesso e volentieri da solo, ha poco appoggio.: ritorna dal primo minuto e mette in mostra fin da subito tutta la sua qualità. I suoi lampi, però, non durano troppo e con il passare dei minuti diventa sempre meno pericoloso (21' s.t.: c'è bisogno di freschezza nel finale, spunti per trovare il pareggio ma lui non porta nulla di tutto questo).: brutto Napoli che ha la giusta reazione dopo il primo svantaggio ma non riesce a dare l'idea di forza come in passato. Il finale è brutto, senza la giusta cattiveria e addirittura solo il doppio fuorigioco di Zaccagni salva da un passivo pesante.