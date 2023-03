Victor Osimhen è sicuramente uno degli attaccanti più forti d'Europa. Il nigeriano, ventiquattrenne, ha segnato ben 53 gol in 90 presenze col Napoli, di cui 25 in 29 solamente quest'anno. Le sue reti sono una delle tante chiavi della squadra di Spalletti, prima con un distacco di diciannove punti dalla Lazio seconda. Però, la carriera dell'attaccante sarebbe potuta andare diversamente, prima della firma col Wolfsburg nel 2017.



AD UN PASSO - Ai microfoni di CentreGoals, il bomber ha dichiarato: "Ho parlato con Arsene Wenger e voleva che andassi all'Arsenal, ma non era la scelta migliore in quel momento." Humble Victor, suo soprannome, è solamente uno dei tanti giocatori che il leggendario allenatore francese si è fatto sfuggire nei suoi ventidue anni alla guida dei Gunners. Altri nomi illustri sono stati: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic e Gareth Bale.



LA SITUAZIONE ATTUALE - Il nativo di Lagos ha il contratto in scadenza a fine giugno del 2025. Il presidente De Laurentiis chiede oltre 100 milioni di euro per il suo cartellino, aprendo un'asta tra le migliori squadre europee. Prima tra tutti il Manchester United. I Red Devils sono in forte pressing sul giocatore, perché incarna esattamente le caratteristiche che mancano all'attacco di Ten Hag. Altra squadra pronta a fare follie per lui è il Chelsea. I Blues sarebbero pronti a battere sul tempo tutti e starebbero pensando ad una cifra monstre, che il Napoli farebbe fatica a rifiutare.