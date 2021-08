Oggi alle 18:30 il Napoli scenderà in campo a Marassi per affrontare il Genoa in vista della seconda giornata di campionato. Spalletti dovrà rinunciare a cinque giocatori: out Osimhen causa squalifica, assenti anche gli infortunati Zielinski, Demme, Ghoulam e Mertens.



Per le scelte di formazione ieri in conferenza stampa Spalletti ha lasciato un unico dubbio, quello relativo all'attaccante che sostituirà Osimhen. Tra i pali ci sarà nuovamente Meret. Difesa a 4 composta da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, la coppia centrale sarà Koulibaly-Manolas. Centrocampo a 3 con Lobotka vertice basso, ai cui lati agiranno Fabián Ruiz ed Elmas. Lì davanti nasce il dubbio. Senza Osimhen, l'unico centravanti è Petagna. Probabilmente all'ex Spal sarà preferito Lozano in un attacco tutto nuovo: Insigne giocherà da falso nueve abbassandosi per favorire l'inserimento dello stesso Lozano che partirebbe da sinistra e Politano da destra.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano. All. Spalletti.