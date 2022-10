Dopo il successo per 3-0 contro i Rangers, che vale un altro passo verso il primo posto nel girone di Champions, il prossimo avversario sarà il. Domani la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo allo Stadio Maradona, fischio d'inizio ore 15. L'obiettivo è quello di conquistare il tredicesimo successo di fila stagionale, l'ottavo in campionato. Non prenderà parte al match l'infortunato, mentre potrebbe rientrare tra i convocati Sirigu.- Contro i Rangers Spalletti ha ottenuto un grande risultato cambiando ben 6/11 nelle scelte iniziali. Qualche dubbio il tecnico di Certaldo se lo porta sempre dietro fino all'ultimo. Tra i pali, come sempre, ci sarà. Nella difesa a 4 previsto il rientro diin coppia conal centro, sull'out di destra il solito, mentre sulla fascia opposta c'è il ballottaggio-Mario Rui che potrebbe essere vinto dall'uruguaiano. Si prepara nuovamente il centrocampo titolare, con il solito, il rientro dal 1' di(dalla panchina in Champions) e soprattutto quello diche potrebbe inserito fin dall'inizio con Ndombele che partirebbe dalla panchina. Due su tre nel tridente offensivo sono già decisi:hanno riposato per tutti i 90 minuti contro il Sassuolo, sono freschi e pronti per sfidare il Sassuolo. Ballottaggio sulla fascia destra trae Politano, con il messicano che potrebbe spuntarla, ma ci sarà chiaramente la solita alternanza. Altre armi importanti a gara in corso saranno l'ex di turno,, e il Cholito Simeone, reduce da una serata magica in Champions con la sua doppietta.La probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.