Il Corriere dello Sport ipotizza le probabili formazioni in vista di Napoli-Spal: in difesa, sono previste quattro novità rispetto a Cagliari. In porta Meret, coppia centrale formata da Albiol e Luperto (a riposo Koulibaly in diffida) ed a sinistra Hysaj con a destra Malcuit. In mezzo al campo ritornano Callejon e Hamsik. Con Zielinski c'è Marko Rog. In attacco Milik e Insigne.