Ci siamo, tra due giorni andrà in scena la super sfida tra Napoli e Milan. Appuntamento domenica al Maradona di Fuorigrotta, ore 20:45. Chi vince trova il primo posto in classifica. Il Napoli viene fuori da un successo importantissimo, la vittoria al 94' all'Olimpico contro la Lazio grazie ad una magia di Fabián Ruiz.



Spalletti inizia a ritrovare pedine importanti. Saranno indisponibili per la partita contro il Milan solo gli infortunati Tuanzebe e Malcuit. Rientrano Anguissa e Lozano, che però partiranno dalla panchina. Entrambi si sono uniti stabilmente al gruppo da ieri. Pochi dubbi nell'11 titolare del Napoli. Tra i pali spazio ancora a Ospina. Difesa a 4 composta da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, centrali Rrahmani e Koulibaly. In mezzo al campo è previsto un cambio, con l'inserimento di Lobotka - pienamente recuperato - al posto di Demme. In coppia con lui Fabián Ruiz ritrovando la mediana a due. Zielinski tornerà a giocare come trequartista alle spalle di Osimhen, mentre sulle fasce agiranno Politano e Insigne. Armi importanti a gara in corso Elmas e Ounas (decisivi a Roma con la Lazio), così come Anguissa e Mertens. Potrebbe ritrovare il campo anche Lozano, al rientro dopo la lussazione alla spalla di un mese fa.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.