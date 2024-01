Napoli, le reali cifre di Osimhen: plusvalenze e dettagli

Secondo i dati del bilancio 2021, come riporta Calcio&Finanza, queste sono le reali cifre dell’operazione Osimhen: l'attaccante nigeriano fu acquistato dal club partenopeo per 76.356.819 euro. Nella stessa trattativa, la società azzurra di Aurelio De Laurentiis ha ceduto al Lille ben quattro calciatori, per plusvalenze complessive di poco inferiori ai 20 milioni di euro. Di seguito, vengono riportate tutte le cifre:



Ciro Palmieri – 7.026.349 euro (plusvalenza 7.026.349 euro)

Orestis Karnezis – 5.128.205 euro (plusvalenza 4.828.205 euro)

Luigi Liguori – 4.071.247 euro (plusvalenza 4.071.247 euro)

Claudio Manzi – 4.021.762 euro (plusvalenza 4.021.762 euro)