Come riporta La Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti ha deciso che sarà formato da Hirving Lozano e Arkadiusz Milik nel match contro il Genk: "Ci sarà il ritorno di Lorenzo Insigne, mentre in difesa rientrerà Koulibaly che ha già scontato la prima delle due giornate di squalifica rimediate in campionato. In porta ci sarà Meret dopo aver ceduto il posto a Ospina contro il Brescia".