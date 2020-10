Dopo il brutto passo falso alla prima sfida di Europa League il Napoli è chiamato a rispondere con la prossima gara di campionato. Oggi affronterà alle 15 il Benevento nel derby campano con Gattuso che apporterà sicuramente qualche modifica rispetto all'11 titolare lanciato contro l'AZ Alkmaar.



A partire dal reparto arretrato, dove ci sarà il rientro di Manolas di fianco a Koulibaly. Sull'out mancino prende vita il ballottaggio Hysaj-Mario Rui, con il portoghese che potrebbe ritrovare il posto dal 1' minuto. In mezzo al campo out Lobotka e dentro Bakayoko. Mentre nel quartetto offensivo si rivede Lorenzo Insigne dall'inizio con lo spostamento di Lozano a destra e Politano che partirà dalla panchina.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabián Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.