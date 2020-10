Domani il Napoli tornerà in campo per affrontare l'Atalanta allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta. Sono ancora diversi i dubbi da sciogliere per Rino Gattuso, anche riguardo il modulo da adottare. Ma probabilmente sarà ancora 4-2-3-1.



Tra i pali toccherà ad Ospina, con Meret che potrebbe avere il suo spazio in Europa League giovedì contro l'AZ. Difesa a 4 solita, con Di Lorenzo a destra, Manolas e Koulibaly al centro e Hysaj favorito al momento nel ballottaggio con Mario Rui. Ballottaggio che potrebbe esserci anche a centrocampo con Bakayoko in vantaggio per una maglia da titolare e Lobotka pronto per insidiarlo. In coppia con lui ci sarà Fabián Ruiz. Il posto di Insigne sull'out mancino sarà preso da Lozano, con l'inserimento di Politano a destra e Mertens alle spalle di Osimhen.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabián Ruiz; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.