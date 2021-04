Oggi alle 15 andrà in scena il match tra Sampdoria e Napoli allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. I partenopei sono a caccia di punti preziosi per poter puntare forte all'obiettivo Champions League che è ancora alla portata.



Gattuso avrà nuovamente a disposizione tutta la rosa, Ghoulam escluso. Tra i pali tornerà Ospina titolare al posto di Meret. Difesa a 4 formata da Di Lorenzo sull'out di destra e Mario Rui sulla fascia mancina, mentre in coppia con Koulibaly centralmente ci sarà Manolas. I due giocatori non scendono insieme in campo dallo scorso 3 febbraio in Coppa Italia contro l'Atalanta. In mezzo al campo i soliti Fabián Ruiz e Demme, mentre Zielinski agirà tra le linee. Cambierà qualcosa lì davanti: Politano prenderà il posto di Lozano, Osimhen quello di Mertens come centravanti. A sinistra, come sempre, agirà Insigne.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.