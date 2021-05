Questa sera alle 20:45 il Napoli scenderà in campo per affrontare il Verona in vista dell'ultima giornata di Serie A. L'obiettivo è centrare la vittoria per rientrare in Champions League. Gattuso avrà a disposizione quasi tutti gli uomini. Assenti solo Koulibaly e Ghoulam causa infortunio e Maksimovic, appena rientrato dal Covid-19.



In casa Napoli cambierà un solo titolare rispetto alla trasferta di Firenze. Tra i pali confermato Meret, che sta dando garanzie in questo finale di stagione. Stessa difesa a 4 con Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce, Manolas-Rrahmani coppia centrale. In mezzo al campo con Fabián Ruiz spazio ancora a Bakayoko, preferito a Demme. L'unica novità è nel reparto offensivo, con Lozano al posto di Politano, mentre Zielinski, Insigne e Osimhen confermatissimi.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj; Fabián Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.