Fabián Ruiz ha avuto qualche difficoltà nella prima parte di questa stagione ma dopo essere guarito dal Covid-19 è tornato molto bene, crescendo di partita in partita. Il futuro del centrocampista spagnolo è incerto, con la trattativa per il rinnovo che al momento è in una fase di stallo, anche se il contratto scadrà nel 2023.



Circa sei mesi fa per Fabián Ruiz è emerso l'interesse di Atletico Madrid, Barcellona e PSG, oltre a quello già noto del Real Madrid. Stando a quanto riportato dal noto portale spagnolo AS le tre spagnole continuano ad avere il giocatore in lista. Il futuro di Fabián Ruiz dipenderà da due fattori: in primis il rendimento con la Nazionale spagnola ai prossimi Europei che potrebbe far mutare il prezzo rispetto ai 60 milioni di euro richiesti a settembre da parte di De Laurentiis; il secondo riguarda la qualificazione del Napoli alla prossima Champions League. Se gli azzurri non dovessero centrare l'obiettivo ci sarà bisogno di vendere, anche abbassando le pretese per Fabián Ruiz.