Il Napoli si prepara in vista della sfida di domani contro lo Spezia. Oggi ultimo allenamento a Castel Volturno, con I’attenzione forte su Insigne positivo ad un test rapido dubbio e Osimhen che ha ricevuto la maschera protettiva per poter tornare presto in gruppo. Ecco il report della sessione di questa mattina:



Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto lavoro su palle inattive, possesso palla e lavoro tattico. Fabian e Koulibaly hanno svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Osimhen personalizzato in campo.