Seduta mattutina d'allenamento per il Napoli. Gli azzurri si preparano per affrontare la penultima giornata di campionato, quella di domenica contro il Genoa al Maradona. Il report di oggi:



La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema e lavoro di forza. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto lavoro di prevenzione in campo. Anguissa e Ghoulam hanno svolto tutto il lavoro in gruppo.