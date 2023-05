Ultime battute d'allenamento per il Napoli che è già campione d'Italia e domenica sarà in campo nella trasferta emiliana contro il Bologna. Dall'allenamento di oggi non arrivano grandi notizie con ben tre calciatori che si sono dovuti fermare:



La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico ed esercitazioni su calci piazzati. Chiusura di seduta con partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha fatto allenamento personalizzato in campo. Politano e Ndombele hanno terminato anzitempo la seduta in seguito a un trauma contusivo.