Dopo essere tornato al lavoro ieri pomeriggio, il Napoli continua a prepararsi in vista della sfida contro l'Inter del prossimo 6 gennaio.



Ecco il report della SSC Napoli nella seduta mattutina d'allenamento al Centro Tecnico di Castel Volturno:



La squadra in avvio si è divisa in due gruppi che si sono alternati in esercizi di prevenzione in palestra e lavoro aerobico sul campo 3.

Successivamente il gruppo si è riunito per svolgere seduta tecnico tattica.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Luperto e Mertens hanno svolto prima parte della seduta in gruppo e seconda seguendo una tabella di lavoro personalizzato. Terapie per Koulibaly e Maksimovic.

Domani seduta pomeridiana.