Il Napoli prosegue il suo lavoro e si prepara per l'esordio in campionato che ci sarà tra due giorni contro il Verona. Questa mattina gli azzurri si sono allenati al centro sportivo di Castel Volturno. Ecco il report della sessione:



La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico e chiusura con partitina a campo ridotto. Politano ha svolto l'allenamento in gruppo.