Secondo Sky Sport, non dovrebbero esserci molte rotazioni nel Napoli. Ancelotti si affiderà molto probabilmente al centrocampo titolare, mentre in difesa spazio ad Hysaj e Ghoulam (che non gioca titolare dal 17 marzo contro l'Udinese) sulle fasce. Davanti, con Insigne che si accomoderà inizialmente in panchina, saranno Milik e Mertens a giocare dal 1' minuto.