Il Napoli ha l'importante compito di risollevarsi dopo gli ultimi due ko contro il Frosinone e la Roma. C'è una posizione in Champions da conquistare e si riparte dal Monza, che oggi arriverà al Maradona in occasione della 18ª giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 18:30. Tante assenze a cui dovrà far fronte Walter Mazzarri, partendo dagli squalificati Politano e Osimhen, fino agli infortunati Natan, Olivera e Demme. A cui bisogna aggiungere Elmas che ha già salutato dopo la cessione al Lipsia.



COSÌ IN CAMPO - Mazzarri fa i conti con qualche indisponibile di troppo e qualche acciaccato e si porta dietro alcuni dubbi. Tra i pali come sempre, però, ci sarà Meret. Difesa a 4 che vede Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani-Juan Jesus la coppia di centrali. A centrocampo stringe i denti Lobotka dopo il problema accusato contro la Roma e sarà in campo in cabina di regia. Al suo posto è pronto anche Cajuste. Anguissa e Zielinski le due mezze ali per completare la mediana. Tridente "nuovo", perché mancheranno, appunto, Osimhen e Politano. Kvaratskhelia sarà il punto di riferimento sull'out mancino, Raspadori in vantaggio nel ballottaggio con Simeone, Lindstrom dovrebbe partire dall'inizio, nonostante non abbia i 90 minuti nelle gambe. A gara in corso previsto l'inserimento di Zerbin proprio al posto dell'austriaco, così come altre risorse come Gaetano e Zanoli.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.