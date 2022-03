Domani alle 15 andrà in scena Verona-Napoli allo Stadio Bentegodi. Spalletti dovrà rinunciare ad alcuni giocatori, out causa infortunio. Ecco le ultime da Castel Volturno con il report dell'allenamento di oggi:



l gruppo dopo una prima fase di torello e lavoro tattico ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati. Malcuit ha svolto lavoro in palestra. Insigne ha svolto l’intera seduta in gruppo. Jesus ha effettuato personalizzato in campo. Meret terapie.