Napoli, le ultime sugli infortunati: le condizioni di Osimhen, Zielinski e non solo

Le due squadre si affronteranno domenica 26 maggio alle ore 18:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Gli azzurri hanno ancora l'obiettivo di scavalcare il Torino in classifica e centrare la nona posizione, in attesa della Fiorentina e sperando che la stessa Viola possa vincere la Conference League per poter accedere alla stessa competizione il prossimo anno. Nel frattempo testa al lavoro settimanale, all'avvicinamento al match, guardando soprattutto le indisponibilità del momento. Perché ancoraEcco il report della SSC Napoli da Konami Training Center di Castel Volturno:

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce, ultima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona. La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito tecnico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.