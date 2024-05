Napoli, le ultime sugli infortunati: novità per Osimhen, rientra Mazzocchi e Lindstrom-Zielinski...

27 minuti fa



Lavoro mattutino per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la prossima sfida contro la Fiorentina, valida per la penultima giornata di campionato. Venerdì alle 20:45 si andrà in campo, con un'incognita su tutte, ovvero la presenza o meno di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è alle prese con un affaticamento muscolare, emerso nella giornata di ieri. Arrivano aggiornamenti dall'allenamento di oggi. Ecco il report della società:



La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e circuito di forza. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Lindstrom e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Palestra per Mario Rui. Osimhen ha fatto terapie. Mazzocchi si è allenato in gruppo.