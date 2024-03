Napoli, le ultime sugli infortunati: out Rrahmani, Ngonge e Cajuste. Ecco le condizioni di Osimhen

Dopo il successo di domenica contro la Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona è tempo di guardare avanti per il Napoli. Tra due giorni si scenderà di nuovo in campo e proprio a Fuorigrotta arriverà il Torino. Fischio d'inizio ore 20:45 contro i granata. Da fare i conti con un po' di problemi che derivano dall'infermeria per Francesco Calzona. Il tecnico azzurro dovrà valutare nei prossimi giorni alcuni giocatori ma tra questi non ci si preoccupa troppo per Victor Osimhen, presente nell'allenamento di oggi. Da capire le condizioni, invece, di Amir Rrahmani, Cyril Ngonge e Jens Cajuste, ma verosimilmente tutti e tre dovrebbero essere out in campionato. Arrivano aggiornamenti dal Konami Training Center di Castel Volturno. Ecco le ultime con il report dell'allenamento della SSC Napoli:



La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con attivazione e circuito di forza. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 3 dove è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Osimhen si è allenato in gruppo. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Cajuste ha fatto allenamento personalizzato in palestra e in campo. Per Ngonge personalizzato in palestra.