Il Napoli prosegue nella preparazione in vista del match di domenica contro il Milan. La squadra di Luciano Spalletti ieri è tornata a lavoro a Castel Volturno dopo un giorno di riposo. Oggi seduta mattutina, ecco il report della sessione con le ultime sugli infortunati:



Dopo una prima fase di attivazione e forza in palestra la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Insigne ha fatto lavoro di scarico in palestra. Fabián lavoro in palestra. Koulibaly ha svolto terapie e personalizzato in campo. Lobotka terapie e personalizzato in campo. Osimhen personalizzato in campo. Zielinski ha svolto dei controlli clinici e strumentali presso Pineta Grande e ha svolto parte del lavoro in gruppo. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Alessandro Zanoli ha svolto l’intera seduta in gruppo.