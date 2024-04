Napoli, le ultime sugli infortuni: Kvara e Ngonge ok, Calzona ne perde un altro

Vigilia di campionato per il Napoli che domani sarà in campo all'U-Power Stadium di Monza per affrontare proprio il Monza di mister Raffaele Palladino. Il tecnico dei brianzoli vuole i tre punti ma ha comunque la consapevolezza di affrontare i campioni d'Italia, come ha specificato in conferenza stampa. Non ha parlato della gara, delle condizioni dei singoli e di altro, invece, Francesco Calzona. Le conferenze stampa prepartita del tecnico del Napoli non ci saranno da qui a fine stagione, come già noto. Arrivano però aggiornamenti dal campo, dalle sessioni d'allenamento. Come questa mattina, con il Napoli che ha lavorato per l'ultima volta al Konami Training Center di Castel Volturno prima della partenza, andando a valutare le condizioni di chi è reduce dagli infortuni, come Kvaratskhelia e Ngonge, e chi si è appena fermato, ovvero Lindstrom.

- La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Lindstrom ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo per una lombalgia.- Nessun problema per Kvaratskhelia e Ngonge, quindi. Sono rientrati a pieno regime e sono a disposizione in vista di Monza-Napoli. A differenza di Jesper Lindstrom, che salterà il match di domani.