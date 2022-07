Tra un mese si scende in campo, il Napoli farà il suo l'esordio in campionato contro il Verona. Spalletti conterà di avere la rosa già strutturata e pronta per iniziare al meglio.



Tra i giocatori da includere al centro del progetto ci saranno Olivera e Lozano. I due sono accomunati dal rientro dagli infortuni: l'uruguaiano ha riportato con la Celeste un problema al ginocchio e il messicano il 20 maggio è stato operato alla spalla destra. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i test fisici per entrambi sono andati bene, i due sono sulla via del rientro.