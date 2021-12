Questa mattina il Napoli si è allenato a Castel Volturno per preparare la sfida di domani contro l'Atalanta. Tanti infortuni, diversi giocatori in dubbio per il match con i nerazzurri. Ecco le ultime dal report di oggi:



Il gruppo dopo una fase di attivazione torello palle inattive ha svolto lavoro tattico. Fabián Ruiz ha volto terapie e personalizzato in palestra. Insigne terapie e parte del lavoro in gruppo. Manolas personalizzato in palestra. Anguissa personalizzato in campo. Koulibaly terapie.