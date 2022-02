La sfortuna sembra accanirsi sempre più sul Napoli. Luciano Spalletti ha dovuto affrontare troppi infortuni nel corso di questa stagione. Questa sera nel match contro il Cagliari sono arrivati altri due stop, entrambi sulla fascia destra. Hanno infatti lasciato il campo sia Di Lorenzo che Malcuit. Ecco il comunicato del Napoli riguardo le loro condizioni:

Kevin Malcuit è stato sostituito nel finale di Cagliari-Napoli per un risentimento al polpaccio destro. Di Lorenzo, sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo.