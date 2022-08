Il Napoli stringe i tempi per Raspadori. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club del presidente De Laurentiis ha offerto come parziale contropartita tecnica Petagna al Sassuolo, che però per il ruolo di centravanti ha scelto Pinamonti dell'Inter. Raspadori viene valutato 35 milioni di euro: bonus compresi per il Napoli, esclusi per il Sassuolo con una possibile percentuale sulla futura rivendita.



Sirigu arriva per fare il secondo portiere: come titolare è ballottaggio tra Kepa (Chelsea) e Navas (PSG). Meret non rinnova il contratto, Contini va in prestito alla Sampdoria.