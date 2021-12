Raffaele Canonico, medico sociale del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss delle condizioni di Koulibaly: "​Sta bene, abbiamo iniziato la riabilitazione per la distrazione di secondo grado al bicipite femorale. Per un infortunio simile ci vogliono cinque settimane per rientrare, ma i tempi possono anche essere più lunghi o brevi".