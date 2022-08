Napoli di nuovo in quarta dopo lo 0-0 con la Fiorentina, prima frenata azzurra in campionato dopo le vittorie con Verona e Monza. Nel turno infrasettimanale l'occasione è propizia per gli azzurri, in campo domani contro un'altra neo-promossa, il Lecce, che invece arriva dal primo punto conquistato contro l'Empoli. L'ultimo precedente al Maradona - allora ancora San Paolo - si chiuse a sorpresa con il 3-2 dei giallorossi, chiamati all'impresa anche stavolta. I bookmaker danno infatti l'«1» in netto vantaggio, a 1,26, contro il 6,25 del pareggio e il 10,60 del segno «2». Nettissime anche le preferenze degli scommettitori, che hanno puntato su Spalletti nel 76% delle scommesse, con gli ospiti solo al 9%. Quattro degli ultimi cinque scontri diretti sono finiti con almeno tre reti complessive, un'eventualità anche stavolta a bassa quota (l'Over 2,5 è a 1,40), mentre per un incontro da quattro o più reti si sale a 2,23. Le voci di mercato sul possibile intreccio CR7-Osimhen non cambiano le gerarchie nelle scommesse sui marcatori, dove il nigeriano si conferma la prima scelta a 1,65, con Kvaratskhelia a 2,50 così come Raspadori, che stavolta dovrebbe partire da titolare. Per il Lecce, invece, spunta ancora una volta Strefezza (a 5,50), subito dietro Ceesay (5,00).