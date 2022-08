Continua il tour de force della Serie A 2022-23, con il calendario contingentato causa Mondiali. Nel massimo campionato, è già tempo di turno infrasettimanale. Mercoledì alle 20.45 il Napoli di Spalletti ospita al Maradona il Lecce di Baroni. Per i padroni di casa, probabile 4-3-3 con Raspadori, Osimhen e Kvaratskhelia in avanti, per gli ospiti modulo speculare, con il trio offensivo formato da Strefezza, Ceesay e Di Francesco.



Mercoledì 31 agosto, ore 20.45: Napoli-Lecce (Dazn)



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.