Il Napoli di Gennaro Gattuso ospita al San Paolo alle ore 15 il Lecce, reduce dalla netta vittoria sul Torino 4-0. Gli azzurri sono in ripresa, e arrivano da due vittorie consecutive in campionato, di cui una con la Juve (l’altro con la Samp). All’andata il Napoli ha colto uno dei tre successi stagionali in trasferta, grazie alle reti di Llorente, Fabian Ruiz e Insigne. Dei marcatori della sfida del Via del Mare oggi sarà in campo solo Insigne, quantomeno dal 1’ minuto. Gattuso lancia poi da titolare Politano, che comporrà il tridente offensivo con Milik e il già citato Insigne. In difesa torna Koulibaly, a centrocampo spazio alla coppia Demme-Lobotka.



STATISTICHE - Di seguito alcune statistiche sulla partita fornite da Opta: il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro il Lecce in Serie A (1N, 1P), incluse le ultime tre. Delle 10 trasferte giocate sul campo del Napoli in Serie A, il Lecce ne ha vinta soltanto una (2N, 7P), nel marzo del ’98, segnando quattro reti in quel match. Vita dura per le neopromosse al San Paolo; i partenopei, infatti, sono imbattuti da ben 25 gare casalinghe in Serie A, vincendo tutte le ultime 15. Il Napoli ha vinto le ultime tre partite disputate in tutte le competizioni: tanti successi quanti quelli conquistati nelle precedenti 16 gare tra campionato e Coppe. Sono sei i gol messi a segno dal Napoli con gli ultimi nove tiri nello specchio: tanti quanti i partenopei ne avevano realizzati con i precedenti 45 in campionato. A partire dal suo esordio nel massimo campionato italiano (2013/14), Dries Mertens del Napoli è uno dei tre giocatori che hanno segnato almeno cinque gol in tutte le sette stagioni di Serie A, insieme a Gonzalo Higuaín e Duván Zapata.



FORMAZIONI UFFICIALI



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Politano, Mililk, Insigne.



Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Rispoli; Barak, Majer, Deiola; Saponara; Falco, Lapadula.



