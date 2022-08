Dopo i nove gol delle prime due giornate, a Firenze la macchina da gol disi è inceppata. L’occasione per rimettersi in moto per ilperò arriva presto, già. I pugliesi sono l’unica squadra neopromossa ad aver agguantato almeno un punto in questa Serie A e proveranno a rallentare ancora gli azzurri. Nel primo turno infrasettimanale i due allenatori hanno fatto intendere che pescheranno a piene mani nelle proprie panchine.che dovrebbe giocare alle spalle di Victor. Con tre punti i partenopei tornerebbero in vetta e aggancerebbero la Roma, in vista della trasferta proprio nella capitale per far visita alla Lazio. In casa giallorossa curiosità perche ancora non ha debuttato in Serie A, primi minuti permentre è confermato, dopo l’ottimo impatto nel nostro campionato.- Napoli e Lecce si sono affrontati 22 volte in Serie A (10 vittorie del Napoli, 7 pareggi, 5 vittorie del Lecce): nelle ultime quattro sfide sono stati realizzati in media 4.5 a partita (18 in totale), praticamente il doppio di quella registrata nelle prime 18 gare (43 reti, 2.3 a partita). Il Napoli ha vinto sette degli 11 confronti casalinghi in Serie A contro il Lecce, ma ha perso l’ultimo il 9 febbraio 2020 con Gennaro Gattuso in panchina (2-3). I salentini non hanno mai vinto due volte di fila in casa degli azzurri nel massimo campionato. Il Lecce ha conquistato un solo punto nelle prime tre partite di questo campionato: nelle tre occasioni in cui ha ottenuto un punto o zero nelle prime quattro gare stagionali della competizione (1993/94, 1997/98 e 2005/06) la squadra salentina è poi retrocessa. Le squadre titolari schierate dal Lecce nelle prime tre giornate di campionato hanno avuto una media di 24 anni e 244 giorni, l’età più bassa nella Serie A TIM 2022/23.