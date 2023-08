Giorni caldi per il mercato del Napoli, che dopo il no a sorpresa di Gabri Veiga ragiona sul da farsi per il centrocampo. La margherita da sfogliare è piena zeppa di petali, ma nelle ultime ore si stanno intensificando i rumors circa un ritorno di fiamma per Giovani Lo Celso.



A luglio, il suo entourage aveva confermato a Radio Punto Nuovo i contatti con il Napoli. Adesso, è sempre il suo entourage a smentire ai nostri microfoni l'ipotesi di un dialogo riaperto con gli azzurri: "No, non abbiamo parlato con nessuno". Chiusa, al momento, qualsiasi possibilità di un ritorno di fiamma del Napoli per Giovani Lo Celso.