Napoli, l'esultanza polemica di Kvaratskhelia: 'Non vi sento'

ET

Il Napoli torna alla vittoria grazie alla rete di Khvicha Kvaratskhelia il quale in questo 2024 era ancora rimasto a secco di gol. Il 2-1 segnato al Verona è una perla delle sue, con controllo al limite orientato e tiro a giro sotto l'incrocio, forte e potente, che batte un incolpevole Montipò. A stupire non è però tanto la giocata, quanto l'esultanza arrivata subito dopo.



L'attaccante georgiano già nel corso dell'intera gara più volte aveva rivolto la propria attenzione verso un pubblico, quello presente al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, ritenuto dal giocatore spento, poco rumoroso, e poco propenso a sostenere la squadra ricevendo però in cambio soltanto timidi applausi.



E proprio per questo, al momento del gol, è arrivata l'esultanza polemica, correndo verso la curva portandosi il dito indice all'orecchio come se "gridasse" ai tifosi: "E allora? Non vi sento!". Poi gli abbracci con i compagni e l'urlo dell'ex San Paolo, insieme ai tre punti, a sanare tutto.