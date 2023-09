Alle spalle c'è il pareggio deludente a Marassi contro il Genoa, però allo stesso tempo bisogna subito guarda avanti perché domani si scenderà in campo in Portogallo per la prima sfida dicontro il Braga. Qualche polemica in più si è sentita, tra risultati non proprio soddisfacenti, un gioco di Garcia che non ha ancora un'identità, chi chiede l'esonero del tecnico francese, fino al mercato che vede la situazione del difensore al centro dei discorsi. Di tutto questo in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com ne ha parlato(con cui ha vinto 3 Coppe dei Campioni, 6 campionati olandesi, 4 Coppe dei Paesi Bassi, 1 Coppa Intercontinentale e 1 Supercoppa Uefa) che"Sempre, non potrei fare altro"."Sì, assolutamente. Il Napoli di Spalletti faceva progressi di partita in partita, anche se non avevano iniziato al top. 8 punti nelle prime quattro partite, la vittoria è stata ancora più grande"."È cambiato l’allenatore, forse vuole mettere delle novità, cose differenti. Non è semplice per i giocatori perché erano abituati al lavoro e alle idee di Spalletti. Poi sostituire uno come Kim non è affatto facile, si è dimostrato di valore fin da subito. Ha imparato tanto con Spalletti a Napoli"."Con la Lazio ho visto un primo tempo molto buono del Napoli, nella ripresa poi sono crollati fisicamente. A metà campo i biancocelesti hanno avuto la meglio, poi ripartivano e la squadra di Garcia non rientrava facendosi trovare impreparata. Così grande spazio ai giocatori della Lazio che se ne hanno ti puniscono. Anche contro il Genoa, sabato, si è visto. Poca attenzione da parte del Napoli"."Non credo. Sicuramente se vinci il primo scudetto vuoi vincere anche il secondo. Per ripetersi però è più dura perché tutti giocano contro i campioni d’Italia e serve fare qualcosa in più. Il Genoa è una neopromossa dalla B, ci ha messo entusiasmo ed energia. E se non tieni quel ritmo succede quello che abbiamo visto"."Ricordo ancora quando rubarono l’auto a Spalletti per mandarlo via. Bisogna lasciar lavorare l’allenatore e dargli tempo"."L’unico modo per riuscire ad entrare nelle loro grazie è vincere. Bisogna capire lo stato d’animo di una città, loro sono i campioni d’Italia e vogliono ancora il successo. Questa è mentalità"."Il Napoli conosceva la situazione di Kim, che voleva andare via, che sarebbe partito sicuramente di fronte alla clausola da 50 milioni. Che fosse Bayern Monaco o un’altra squadra, si sapeva. Il Napoli non ha fatto attenzione, non lo ha rimpiazzato con un altro difensore di alto livello come lui. Hanno trovato un difensore, Natan, dal Brasile. Forse sarà un buon giocatore ma ha bisogno di tempo per abituarsi allo stile di gioco della Serie A, che è chiaramente un altro livello. Sta arrivando a giocare con i campioni d’Italia, il livello non è facile"."È un difensore che può ancora crescere e può diventare il più forte al mondo. Ora bisogna dimostrare di anno in anno, non per una sola stagione. Basti pensare a de Ligt, che arrivava dall’Ajax come il migliore nel suo ruolo, poi in due anni è stato venduto. Se fosse stato veramente il migliore al mondo non sarebbe stato ceduto subito. Kim a me piace tanto, è veloce, ha un bel passo in avanti, se ha spazio va anche in dribbling in avanti. È anche rapido in recupero. La coppia con Rrahmani dava un grosso equilibrio"."Sta giocando Juan Jesus, che è un buon difensore però se ne hai bisogno per 3-4 partite. Lui oggi fa il titolare e per farlo ci vuole un’altra mentalità. Se Natan crescerà con Garcia, lo vedremo più spesso in campo"."Basta guardare il gol alla Fiorentina per comprenderne le qualità. Il Napoli aveva Anguissa, Zielinski, Lobotka e Ndombele a centrocampo. Ndombele forse non era al livello degli altri tre ma poteva giocare al loro posto. Oggi non vedo altri giocatori che possano aiutare in caso di infortunio e per me è molto strano. Fosse arrivato Koopmeiners sarebbe stato un colpaccio, anche tatticamente perché può giocare in mezzo al campo e dietro la punta"."Ho visto nell’Inter una squadra forte, più forte delle altre in questo momento. Ha iniziato molto bene. Però il calcio è strano e a volte si inizia male finendo bene e viceversa. Nel derby ho visto un dominio dell’Inter e mi ha ricordato ciò che faceva il Napoli l’anno scorso: una squadra forte come squadra, non puntando solo sui singoli. Il Napoli per me ha sbagliato a lasciar andare via Lozano, un uomo bravo a ribaltare l’azione nei momenti di difficoltà"."Le partite di Champions sono sempre molto difficili. Il Braga vorrà vincere, sarà motivato ricordando anche le partite del Napoli dello scorso anno contro Liverpool e Ajax. Studieranno i punti deboli e quelli forti, ma per il Napoli l’importante sarà non perdere"."Bisognerà vedere la prima partita. È difficile dire all’allenatore che si deve vincere la Champions. Servirà un lavoro di squadra in questa competizione, è la cosa più importante. Gioca come squadra, vinci come una squadra".