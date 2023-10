da quando è arrivato a Napoli. In Champions non ha ancora trovato neanche una presenza, in campionato invece appena qualche spezzone contro Lazio e Udinese, prima della maglia da titolare contro il Lecce.dal momento in cui è stato a disposizione di Garcia. Meno di lui solo Simeone, Zerbin, Gaetano, Zanoli e Demme, tra i calciatori di movimento. E balza all'occhio, considerando i- Della situazione Lindstrøm ne ha parlato Rudi Garcia nell'ultima conferenza stampa, a due giorni da Napoli-Fiorentina e non ne è sembrato particolarmente soddisfatto. Ha raccontato l'inserimento in corso ma ha detto diAggiungendo poi: ". Diamogli però tempo, lasciamolo tranquillo e ci darà una grossa mano nel reparto offensivo".- Ad oggiperché non trova spazio, viene giudicato già in maniera negativa nonostante il poco minutaggio e soprattutto nasce l'equivoco tattico. Perché il daneseLì sulla fascia sembra un po' adattato e probabilmente le sue qualità non vengono messe in risalto. Ricorda la situazioneche si è trovato a girovagare tra il ruolo di esterno, quello di trequartista, mezzala e prima punta. A Garcia oggi l'importante compito di rendere il danese centrale nel progetto del Napoli.