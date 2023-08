Il Napoli non si ferma all'affare sfumato di Gabri Veiga, è pronto per mettere a segno il terzo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato. Dopo Natan e Cajuste, ecco che si prepara ad arrivare in azzurro Jesper Lindstrom, esterno offensivo dell'Eintracht Francoforte. Un affare che è legato alla situazione Lozano, dato che il messicano ha il contratto in scadenza tra dieci mesi e il Napoli ha bisogno di una nuova soluzione sull'out di destra.



SEGNALI DALLA GERMANIA - Così ecco che si avvicina Lindstrom al Napoli, siamo ai dettagli finali. Intanto il calciatore oggi non è sceso in campo con il suo Eintracht in occasione del match contro il Mainz (terminato 1-1). Della situazione ha parlato Markus Krosche, direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, definendo "Qualcosa che sta per succedere".



LE CIFRE - Il Napoli ha deciso di anticipare la chiusura dell'operazione per evitare la concorrenza e per inserire il calciatore fin da subito. A prescindere da ciò che sarà di Lozano, in uscita e che dovrebbe passare al PSV già in questi giorni oppure direttamente a gennaio. Ecco Lindstrom per il quale il Napoli verserà circa 30 milioni nelle casse dell'Eintracht Francoforte, mentre il calciatore andrà a guadagnare 2,5 milioni di euro a stagione per cinque anni. In attesa dell'ok per l'arrivo in Italia, previsto chiaramente entro venerdì. Da lì le visite mediche a Villa Stuart e poi la firma sul contratto. Ore calde per chiudere l'affare.