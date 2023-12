Dopo lo scudetto forse qualche rimpiazzo non è stato all'altezza delle aspettative, come ad esempioarrivato per sostituire Lozano per una cifra di quasi 30 milioni di euro. Tanta attesa per l'acquisto del danese classe 2000, ci si aspettavano numeri importanti e invece fin qui si è visto tutt'altro,C'è stato un infortunio che lo ha tenuto fuori per due gare tra campionato e Champions, ma la sostanza non cambia: è tra le ultime scelte del tecnico toscano.non ci si poteva aspettare da lui un tipo di calcio che fa vedere Politano o anche Lozano. È bravo nello stretto, per vie centrali, più a suo agio da trequartista (ruolo che il Napoli oggi non prevede nel suo 4-3-3). Quindi, al netto di mancate risposte l'errore sta anche nella scelta, conoscendo l'idea di gioco non vicina alle sue corde., a volte anche con buoni risultati e. Previsto il suo inserimento come esterno destro d'attacco al posto di Politano in occasione didi Coppa Italia. Dovrà essere bravo a mettersi in mostra, a incidere perché dopo più di quattro mesi. Per cancellare quest'etichetta starà a lui convincere Mazzarri e diventare una risorsa per il Napoli. Dopodiché arriverà il mercato, lì bisognerà farsi due domande per il futuro.